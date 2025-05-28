Путин проведет встречи с представителями Йемена и Таджикистана 28 мая
Президент РФ Владимир Путин проведет встречи с председателем руководящего президентского совета Йеменской республики Рашадом Мухаммедом Аль-Алими, а также с председателем верхней палаты парламента Таджикистана, мэром Душанбе Рустамом Эмомали. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Переговоры с Аль-Алими пройдут в Большом Кремлевском дворце. Песков рассказал, что беседа состоится в узком составе. Потом в формате официального завтрака пройдут российско-йеменские переговоры.
Позже Путин примет Эмомали. У них состоится краткая беседа, рассказал пресс-секретарь президента РФ.
В пресс-службе Кремля сообщили о планах Путина 28 мая провести переговоры с Аль-Алими. Сообщалось, что они планируют обсудить перспективы развития российско-йеменских отношений в ключевых областях: политической, торгово-экономической и гуманитарной. Также стороны затронут актуальные вопросы региональной повестки дня.