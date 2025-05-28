Путин проведет встречи с представителями Йемена и Таджикистана 28 мая

В пресс-службе Кремля сообщили о планах Путина 28 мая провести переговоры с Аль-Алими. Сообщалось, что они планируют обсудить перспективы развития российско-йеменских отношений в ключевых областях: политической, торгово-экономической и гуманитарной. Также стороны затронут актуальные вопросы региональной повестки дня.