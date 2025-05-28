Госдума приняла законопроект о возвратных и невозвратных тарифах в гостиницах

Министр выразил мнение, что такие тарифы будут целесообразны в случаях, когда риск отмены поездки минимален. При этом туристы смогут вернуть предоплату, если поездка будет отменена по причине болезни или другой ситуации. Он подчеркнул, что данное решение будет выгодно не только туристам, но и самим гостиницам, позволяя им повысить эффективность использования своих ресурсов и увеличить рентабельность.