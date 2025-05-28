Госдума приняла законопроект о возвратных и невозвратных тарифах в гостиницах
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о разделении тарифов в гостиницах на возвратные и невозвратные. Об этом говорится на сайте Минэкономразвития РФ. Согласно проекту, тарифы могут появиться в российских гостиницах во второй половине текущего года.
Глава ведомства Максим Решетников сообщил, что практика разделения тарифов на возвратные и невозвратные уже успешно применяется в авиаперевозках. В гостиничном бизнесе введут аналогичный подход. Это означает, что посетители отелей смогут выбрать более дорогой номер с возможностью отмены бронирования или же приобрести его по более низкой цене, но без права возврата.
Министр выразил мнение, что такие тарифы будут целесообразны в случаях, когда риск отмены поездки минимален. При этом туристы смогут вернуть предоплату, если поездка будет отменена по причине болезни или другой ситуации. Он подчеркнул, что данное решение будет выгодно не только туристам, но и самим гостиницам, позволяя им повысить эффективность использования своих ресурсов и увеличить рентабельность.
Принятие закона о невозвратных тарифах создаст правовую базу для защиты интересов всех участников правоотношений, отметил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
С предложением о введении разделения тарифов в Минэкономразвития обратились отельеры. Инициатива стала частью дорожной карты по трансформации делового климата в сфере туризма, разработанной на основе предложений бизнес-сообщества. Целью обозначено устранение избыточных регуляторных барьеров. Законопроект вносит изменения в федеральные законы «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности». Он также предоставляет правительству РФ полномочия для введения различных форм бронирования объектов размещения.
14 мая Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил спикера Государственной думы Вячеслава Володина ускорить принятие закона о невозвратных тарифах в отелях. Письмо с таким предложением президент РСТ Илья Уманский направил Володину 30 апреля.
Законопроект вызвал бурную дискуссию в правительстве, что повлияло на сроки вступления его в силу, рассказывали в декабре 2024 г. три источника «Ведомостей» в кабмине. Против невозвратных тарифов в отелях тогда выступил Роспотребнадзор, указывавший, что сама идея невозвратных тарифов противоречит нормам Гражданского кодекса. В итоге первая версия законопроекта не прошла согласование комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) правительства и на рассмотрение Госдумы не выносилась.