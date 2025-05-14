РСТ просит Володина ускорить принятие закона о невозвратных тарифах в отелях

РСТ просит Володина ускорить принятие закона о невозвратных тарифах в отеляхВладельцы гостиниц несут потери от «несвоевременного» принятия законопроекта, уверяют в союзе
Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил спикера Государственной думы Вячеслава Володина ускорить принятие закона о невозвратных тарифах в отелях. Письмо с таким предложением президент РСТ Илья Уманский направил Володину 30 апреля. С содержанием письма ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердили два источника в союзе. В аппарате Володина на запрос «Ведомостей» не ответили.
Речь идет о проекте поправок в федеральный закон «Об основах туристской деятельности». Минэкономразвития разработало и представило первоначальную версию законопроекта еще в апреле 2024 г. Тогда ведомство предлагало закрепить в законе право потребителя выбрать при бронировании номера невозвратный тариф. Тогда отельеры в случае отказа клиента от заезда могли удержать полную стоимость услуги.
Законопроект вызвал бурную дискуссию в правительстве, что повлияло на сроки вступления его в силу, рассказывали в декабре 2024 г. три источника «Ведомостей» в кабмине. Против невозвратных тарифов в отелях тогда выступил Роспотребнадзор, указывавший, что сама идея невозвратных тарифов противоречит нормам Гражданского кодекса. В итоге первая версия законопроекта не прошла согласование комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) правительства и на рассмотрение Госдумы не выносилась.
Новый, уже согласованный КЗД вариант законопроекта Минэк внес в Госдуму в декабре 2024 г. Там не осталось прямого указания на возможность выбора невозвратного тарифа. В этой версии лишь предлагается наделить органы власти полномочиями устанавливать виды и условия бронирования при предоставлении услуг коллективными средствами размещения (гостиницами, отелями, хостелами и проч.). Роспотребнадзор не поддержал и этот вариант, но разногласия правкомиссией были «урегулированы в пользу Минэка», говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
Этот документ не вызвал возражений комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры и правового управления Госдумы.
Он был принят в первом чтении 19 февраля 2025 г. со сроком предоставления поправок до 5 марта 2025 г., говорится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
Но 24 марта 2025 г. Совет Госдумы решил перенести рассмотрение законопроекта с 26 марта 2025 г. по неясным причинам на более поздний срок, который не обозначен, отмечается в письме Уманского Володину. «Ведомости» также направили запрос в Минэк.
Приостановка рассмотрения законопроекта сейчас «особенно несвоевременна», отмечается в письме РСТ. Восстановление выездного туризма усложняет работу российским отельерам, которые вынуждены конкурировать не только между собой, но и с зарубежными средствами размещения, находящимися в «совершенно других экономических условиях», говорится в документе. Кроме того, Уманский напоминает, что укрепление курса рубля к другим валютам «усиливает конкурентные преимущества» зарубежных гостиниц по сравнению с российскими.
В 2024 г. россияне совершили более 29 млн поездок за рубеж – это на четверть больше, чем годом ранее, следует из статистики погранслужбы ФСБ России.
Также с 1 января 2025 г. «значительно» выросла фискальная нагрузка, добавляет Уманский в письме Володину. Для средств размещения, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и доход которых превышает 60 млн руб., введен НДС по ставкам 5 и 7%, пишет президент РСТ. Кроме того, для всех средств размещения введен туристический налог, размер которого в 2025 г. составляет не более 1% от стоимости номера, но не менее 100 руб. в сутки.
При этом с учетом текущей рыночной стоимости кредитов отельеры, как отмечается в письме, фактически могут рассчитывать только на собственные средства, полученные от операционной деятельности. Но когда отмена бронирования может произойти в любой день, это «крайне рискованно», говорится в обращении.
Сейчас операторы гостиничных услуг могут удержать оплату номера с постояльца, забронировавшего жилье и в итоге отказавшегося от заезда, только за первые сутки бронирования. Это право прописано в правилах предоставления гостиничных услуг, утвержденных правительством в 2020 г. Но часто отель не может найти клиента на освободившийся номер и терпит убытки, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Гостиницы могут терять из-за этого 4% годовой выручки, или более 20 млрд руб. в год, указывал там Минэк со ссылкой на данные «Островок.ру».
Отельеры видят необходимость в ускорении принятия законопроекта. «В результате гости смогут получить более низкие цены на номера, а отели – гарантированную загрузку», – объясняет гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский. Он отметил, что практика невозвратных тарифов хорошо себя зарекомендовала в авиаперевозках (право авиакомпаний вводить невозвратные тарифы для авиабилетов было введено поправками в Воздушный кодекс в 2014 г. – «Ведомости»).
Невозвратные тарифы в целом положительно повлияют на рост общего турпотока по стране и загрузку гостиниц в отдельных регионах в любой сезон, соглашается президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. Введение таких тарифов может стать дополнительным драйвером развития внутреннего туризма, считает коммерческий директор Radisson Hotel Group в России Александра Гребенкина. Отели смогут предлагать более привлекательные цены для гостей, продолжает она. При этом, по ее словам, операторы сохранят финансовую устойчивость бизнеса, так как смогут «более эффективно» планировать загрузку.
В летний сезон 2025 г., с мая по сентябрь, количество турпоездок по России вырастет в годовом выражении на 3,6 млн до 48 млн, прогнозировал министр экономического развития Максим Решетников в апреле.
Для внесенных правительством законопроектов отложение рассмотрения второго чтения после принятия в первом – практика нечастая, но вполне распространенная, говорит электоральный юрист Олег Захаров. По его словам, такое происходит, когда возникают «серьезные» поправки к проекту и само правительство берет паузу для того, чтобы оценить их и представить свою версию поправок, уточняет эксперт. Перенос рассмотрения законопроекта на неопределенный срок, как правило, свидетельствует о его «сложности и неоднозначности», согласен руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.
Захаров полагает, что перенос связан с дополнительным согласованием законопроекта внутри правительства. Это необходимо, если профильное ведомство направило проект документа в Госдуму, не заручившись поддержкой смежных министерств, объясняет он. По его словам, регламентированных ограничений по срокам рассмотрения законопроекта при этом нет.
В подготовке статьи участвовал Александр Тихонов