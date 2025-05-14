РСТ просит Володина ускорить принятие закона о невозвратных тарифах в отелях

Сейчас операторы гостиничных услуг могут удержать оплату номера с постояльца, забронировавшего жилье и в итоге отказавшегося от заезда, только за первые сутки бронирования. Это право прописано в правилах предоставления гостиничных услуг, утвержденных правительством в 2020 г. Но часто отель не может найти клиента на освободившийся номер и терпит убытки, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Гостиницы могут терять из-за этого 4% годовой выручки, или более 20 млрд руб. в год, указывал там Минэк со ссылкой на данные «Островок.ру».