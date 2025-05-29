Трамп назвал слишком большим подаренный Катаром самолет
Президент США Дональд Трамп указал на внушительные габариты Boeing 747-8, подаренного стране правительством Катара. Американский лидер назвал борт слишком большим, пишет The Guardian.
Издание отмечает, что новый Boeing 747-8 более чем на 5,5 м длиннее модели 747-200B, используемой в качестве самолета президента США в настоящее время. Общаясь с журналистами на пресс-конференции 28 мая, Трамп обратил внимание на «красивый, большой, великолепный, бесплатный самолет для военно-воздушных сил США».
«Они пытались сказать: "О, это самолет Трампа". О да, конечно. Он слишком большой, честно говоря, слишком большой», – сказал президент.
15 мая премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани сообщил CNN, что передача США Boeing 747-8, который первоначально будет использоваться в качестве «борта №1», – «очень простая межправительственная сделка», а не личный подарок Трампу.
По данным Axios, член платы представителей Ричи Торрес (демократ от штата Нью-Йорк) запросил «незамедлительную» этическую экспертизу подарка от Катара и консультативное заключение о том, нарушает ли он федеральные этические нормы или положение Конституции США о вознаграждении.