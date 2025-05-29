Трамп назвал слишком большим подаренный Катаром самолет

Издание отмечает, что новый Boeing 747-8 более чем на 5,5 м длиннее модели 747-200B, используемой в качестве самолета президента США в настоящее время. Общаясь с журналистами на пресс-конференции 28 мая, Трамп обратил внимание на «красивый, большой, великолепный, бесплатный самолет для военно-воздушных сил США».