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Трамп назвал слишком большим подаренный Катаром самолет

Ведомости

Президент США Дональд Трамп указал на внушительные габариты Boeing 747-8, подаренного стране правительством Катара. Американский лидер назвал борт слишком большим, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что новый Boeing 747-8 более чем на 5,5 м длиннее модели 747-200B, используемой в качестве самолета президента США в настоящее время. Общаясь с журналистами на пресс-конференции 28 мая, Трамп обратил внимание на «красивый, большой, великолепный, бесплатный самолет для военно-воздушных сил США».

«Они пытались сказать: "О, это самолет Трампа". О да, конечно. Он слишком большой, честно говоря, слишком большой», – сказал президент.

15 мая премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани сообщил CNN, что передача США Boeing 747-8, который первоначально будет использоваться в качестве «борта №1», – «очень простая межправительственная сделка», а не личный подарок Трампу.

По данным Axios, член платы представителей Ричи Торрес (демократ от штата Нью-Йорк) запросил «незамедлительную» этическую экспертизу подарка от Катара и консультативное заключение о том, нарушает ли он федеральные этические нормы или положение Конституции США о вознаграждении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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