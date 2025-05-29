FT: встреча Рамафосы с Трампом нанесла серьезный ущерб имиджу ЮАР
Встреча президентов ЮАР и США Сирила Рамафосы и Дональда Трампа, на которой американский лидер выдвинул против коллеги целый ряд обвинений, нанесла серьезный ущерб имиджу африканской республики. Об этом сообщает Financial Times.
В частности, на переговорах Трамп показал материалы, доказывающие причастность правительства страны к преступлениям против белых фермеров. Опрошенные изданием бизнесмены выразили опасения тем, что это зрелище нанесло ущерб бренду Южной Африки. Один из собеседников газеты заявил, что произошедшее ужасно для туризма и инвестиций в ЮАР.
При этом окружение Рамафосы считает, что встреча прошла лучше, чем могло показаться. Министр сельского хозяйства ЮАР, лидер крупнейшей оппозиционной партии Джон Стенхёйзен заметил, что африканская республика «уходит лучше, чем пришла».
21 мая Трамп провел встречу с Рамафосой в Овальном кабинете. В ходе переговоров американский лидер показал коллеге материалы, которые, по его словам, доказывают насилие против белых фермеров в Южной Африке. Он продемонстрировал видео и распечатки статей, указав, что в ЮАР происходит преследование и убийства белых южноафриканцев, несмотря на отсутствие подтверждений со стороны официальных структур. Рамафоса заявил, что выступавший на видео представляет небольшую оппозиционную партию, а преступность в Южной Африке затрагивает не только белых.
Reuters писало, что идея о «геноциде белых» в Южной Африке активно распространяется в ультраправых кругах и связывается с земельной реформой. При этом, согласно статистике, примерно из 20 000 убийств в стране ежегодно только около 50 приходятся на белых фермеров, тогда как большинство жертв – чернокожие южноафриканцы.