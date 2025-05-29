FT: встреча Рамафосы с Трампом нанесла серьезный ущерб имиджу ЮАР

21 мая Трамп провел встречу с Рамафосой в Овальном кабинете. В ходе переговоров американский лидер показал коллеге материалы, которые, по его словам, доказывают насилие против белых фермеров в Южной Африке. Он продемонстрировал видео и распечатки статей, указав, что в ЮАР происходит преследование и убийства белых южноафриканцев, несмотря на отсутствие подтверждений со стороны официальных структур. Рамафоса заявил, что выступавший на видео представляет небольшую оппозиционную партию, а преступность в Южной Африке затрагивает не только белых.