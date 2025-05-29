В России продлили временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов впервые ввели в 2022 г., затем его продлевали. В последний раз это произошло с 1 декабря по 31 мая 2025 г. Тогда, как и сейчас, в кабмине сообщали, что такая мера направлена на увеличение загрузки российских перерабатывающих предприятий.