В России продлили временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов в России продлили на полгода – с 1 июня по 30 ноября 2025 г., сообщила пресс-служба правительства.
Согласно постановлению, из страны не будут вывозиться лом драгоценных металлов, их отходы, металлы, содержащие их или плакированные ими. Кроме того, запрет распространяется на части электротехнических и электронных изделий, которые используются при извлечения драгметаллов, важных для внутреннего рынка страны.
В пресс-службе подчеркнули, что, как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями.
Запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов впервые ввели в 2022 г., затем его продлевали. В последний раз это произошло с 1 декабря по 31 мая 2025 г. Тогда, как и сейчас, в кабмине сообщали, что такая мера направлена на увеличение загрузки российских перерабатывающих предприятий.