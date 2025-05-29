Путин: для россиян семейные ценности остаются непреложными
Воспитание детей – непростой, напряженный и очень ответственный труд, особенно в многодетных семьях. Для России и ее граждан семейные ценности остаются непреложными, заявил президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и матерями, имеющими звание «Мать-героиня».
Встреча, приуроченная к Международному дню защиты детей, проходит по видеосвязи. К ней присоединились девять многодетных семей из Свердловской, Рязанской, Калининградской, Пензенской, Запорожской областей, Крыма, Кемеровской области, Ингушетии, Еврейской автономной области.
Глава государства добавил, что важное значение имеют жизненные установки, формируемые в обществе. Путин привел социологические данные, согласно которым увеличивается количество людей, желающих создать многодетную семью. Их число также растет.
«Ориентиры людей меняются, в том числе потому, что они видят ваш пример», – сказал президент.
Путин отметил, что особое внимание необходимо уделять семьям с тремя детьми и больше. По его словам, власти постоянно дополняют меры поддержки семьи, выстраивая их в комплексную систему.
Родители или усыновители, воспитывающие или воспитавшие семерых и более детей, удостаиваются ордена «Родительская слава». Женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получают звание «Мать-героиня» и одноименный орден.