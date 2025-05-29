Путин: для россиян семейные ценности остаются непреложными

Воспитание детей – непростой, напряженный и очень ответственный труд, особенно в многодетных семьях. Для России и ее граждан семейные ценности остаются непреложными, заявил президент Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и матерями, имеющими звание «Мать-героиня».