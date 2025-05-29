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Китай прекратил продажу Украине беспилотников Mavic

Ведомости

Китай прекратил продажу Украине беспилотников Mavic, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского и информацию европейского чиновника. 

Собеседник агентства рассказал, что Китай также сократил поставки западным покупателям некоторых компонентов беспилотников.

Представители Китая в свою очередь заявили, что страна никогда не поставляла оружие ни Украине, ни РФ. Пекин контролирует экспорт товаров двойного назначения, таких как дроны, которые могут быть использованы в военных целях, говорится в сообщении.

Mavic – популярный гражданский квадрокоптер, обычно используемый для аэрофотосъемки, который можно адаптировать для перевозки взрывчатых веществ. На поле боя Mavic можно использовать как для наблюдения, так и для поражения вражеских целей.

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный на оборонном форуме 23 мая сообщал, что Москва обогнала Киев на поле боя по инновациям. По его словам, Украине сейчас не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, где недавно она была более развита, чем РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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