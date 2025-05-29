Китай прекратил продажу Украине беспилотников Mavic
Китай прекратил продажу Украине беспилотников Mavic, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского и информацию европейского чиновника.
Собеседник агентства рассказал, что Китай также сократил поставки западным покупателям некоторых компонентов беспилотников.
Представители Китая в свою очередь заявили, что страна никогда не поставляла оружие ни Украине, ни РФ. Пекин контролирует экспорт товаров двойного назначения, таких как дроны, которые могут быть использованы в военных целях, говорится в сообщении.
Mavic – популярный гражданский квадрокоптер, обычно используемый для аэрофотосъемки, который можно адаптировать для перевозки взрывчатых веществ. На поле боя Mavic можно использовать как для наблюдения, так и для поражения вражеских целей.
Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный на оборонном форуме 23 мая сообщал, что Москва обогнала Киев на поле боя по инновациям. По его словам, Украине сейчас не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, где недавно она была более развита, чем РФ.