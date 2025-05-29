Китай прекратил продажу Украине беспилотников Mavic

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный на оборонном форуме 23 мая сообщал, что Москва обогнала Киев на поле боя по инновациям. По его словам, Украине сейчас не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, где недавно она была более развита, чем РФ.