Залужный: Россия обогнала Украину на поле боя по инновациям

Залужный уточнил, что у украинской стороны есть свои технологические достижения, но они носят достаточно ограниченный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания. В этом контексте он видит «абсолютно очевидную» зависимость от внешней помощи. При этом Киев сейчас испытывает дефицит человеческих ресурсов и катастрофическую экономическую ситуацию, сказал он.