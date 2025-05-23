Залужный: Россия обогнала Украину на поле боя по инновациям
Москва обогнала Киев на поле боя по инновациям, заявил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный на оборонном форуме. Его слова передает интернет-издание «Страна».
По его словам, Украине сейчас не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, где недавно она была более развита, чем РФ.
Залужный уточнил, что у украинской стороны есть свои технологические достижения, но они носят достаточно ограниченный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания. В этом контексте он видит «абсолютно очевидную» зависимость от внешней помощи. При этом Киев сейчас испытывает дефицит человеческих ресурсов и катастрофическую экономическую ситуацию, сказал он.
«Об этом надо честно говорить», – сказал украинский посол.
Залужный выразил мнение, что Россия сейчас ведет войну на истощение. Он считает, что в таких условиях цель Киева состоит в том, чтобы Москва отказалась от дальнейшего ведения военных действий и приняла условия по достижению мира.
Главный конструктор «Калашникова» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев 14 мая сообщил, что концерн может начать серийно поставлять пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45 мм Вооруженным силам РФ уже в 2025 г. Он отметил, что в комплекте с оружием будет идти специальное устройство, предназначенное для быстрого снаряжения ленты патронами.