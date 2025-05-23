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Залужный: Россия обогнала Украину на поле боя по инновациям

Ведомости

Москва обогнала Киев на поле боя по инновациям, заявил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный на оборонном форуме. Его слова передает интернет-издание «Страна».

По его словам, Украине сейчас не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, где недавно она была более развита, чем РФ.

Залужный уточнил, что у украинской стороны есть свои технологические достижения, но они носят достаточно ограниченный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания. В этом контексте он видит «абсолютно очевидную» зависимость от внешней помощи. При этом Киев сейчас испытывает дефицит человеческих ресурсов и катастрофическую экономическую ситуацию, сказал он.

«Об этом надо честно говорить», – сказал украинский посол.

Залужный выразил мнение, что Россия сейчас ведет войну на истощение. Он считает, что в таких условиях цель Киева состоит в том, чтобы Москва отказалась от дальнейшего ведения военных действий и приняла условия по достижению мира.

Главный конструктор «Калашникова» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев 14 мая сообщил, что концерн может начать серийно поставлять пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45 мм Вооруженным силам РФ уже в 2025 г. Он отметил, что в комплекте с оружием будет идти специальное устройство, предназначенное для быстрого снаряжения ленты патронами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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