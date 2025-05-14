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Трутнев пообещал заняться «несвойственной деятельностью» для работы с «Байкалом»

Ведомости

В России намерены собрать консорциум технических специалистов для изучения возможности возобновления работы над самолетом «Байкал» (ЛМС-901). Об этом заявил заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Я буду заниматься несвойственной мне деятельностью, но я соберу еще конструкторов, послушаю их предложения», – отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Трутнева, работа над проектом уже заняла около шести лет. Он подчеркнул, что проводил встречи с рядом специалистов, на которых была определена возможность дальнейшего развития проекта.

Вице-премьер выразил недовольство идеей отказа от производства самолета. Ему не нравится вариант отказаться от разработки нового «Байкала» и летать на тех машинах, которые были 60–80 лет назад.

До этого Трутнев сообщал, что ситуация с проектом самолета «Байкал» зашла в тупик. В качестве временного решения проводится ремоторизация самолетов Ан-2, чтобы удовлетворить потребности авиации в условиях отсутствия альтернативы.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019–2021 г. Проект призван заменить в эксплуатации советские Ан-2. В базовой конфигурации новый самолет был рассчитан на перевозку девяти пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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