Трутнев пообещал заняться «несвойственной деятельностью» для работы с «Байкалом»
В России намерены собрать консорциум технических специалистов для изучения возможности возобновления работы над самолетом «Байкал» (ЛМС-901). Об этом заявил заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Я буду заниматься несвойственной мне деятельностью, но я соберу еще конструкторов, послушаю их предложения», – отметил он (цитата по ТАСС).
По словам Трутнева, работа над проектом уже заняла около шести лет. Он подчеркнул, что проводил встречи с рядом специалистов, на которых была определена возможность дальнейшего развития проекта.
Вице-премьер выразил недовольство идеей отказа от производства самолета. Ему не нравится вариант отказаться от разработки нового «Байкала» и летать на тех машинах, которые были 60–80 лет назад.
До этого Трутнев сообщал, что ситуация с проектом самолета «Байкал» зашла в тупик. В качестве временного решения проводится ремоторизация самолетов Ан-2, чтобы удовлетворить потребности авиации в условиях отсутствия альтернативы.
Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019–2021 г. Проект призван заменить в эксплуатации советские Ан-2. В базовой конфигурации новый самолет был рассчитан на перевозку девяти пассажиров.