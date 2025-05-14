Трутнев: производство самолета «Байкал» не ожидается
Производство самолета «Байкал» не ожидается, ситуация зашла в тупик. Об этом заявил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«У нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал", она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета "Байкал" у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2», – сказал Трутнев на расширенном заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике (цитата по «Интерфаксу»).
Трутнев отметил, что в России практически нет малой авиации.
В сентябре 2024 г. «Ведомости» писали, что стоимость легкого самолета «Байкал» упала почти в два раза – с 455 млн до 260 млн руб. На Восточном экономическом форуме Трутнев заявил, что «Байкал» полетит «в той или другой версии» в 2026 г.
Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» был призван заменить в эксплуатации советские Ан-2. ЛМС-901 разрабатывался по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019–2021 гг.