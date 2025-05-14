Трутнев: производство самолета «Байкал» не ожидается

«У нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал", она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета "Байкал" у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2», – сказал Трутнев на расширенном заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике (цитата по «Интерфаксу»).