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/ Бизнес

Трутнев: производство самолета «Байкал» не ожидается

Ведомости

Производство самолета «Байкал» не ожидается, ситуация зашла в тупик. Об этом заявил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«У нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал", она на сегодняшний день зашла в тупик, то есть самолета "Байкал" у нас не ожидается. Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2», – сказал Трутнев на расширенном заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике (цитата по «Интерфаксу»).

Трутнев отметил, что в России практически нет малой авиации.

В сентябре 2024 г. «Ведомости» писали, что стоимость легкого самолета «Байкал» упала почти в два раза – с 455 млн до 260 млн руб. На Восточном экономическом форуме Трутнев заявил, что «Байкал» полетит «в той или другой версии» в 2026 г.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» был призван заменить в эксплуатации советские Ан-2. ЛМС-901 разрабатывался по поручению президента РФ Владимира Путина в 2019–2021 гг. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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