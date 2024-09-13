Почему самолет «Байкал» подешевел вдвое

Почему самолет «Байкал» подешевел вдвоеРазницу между себестоимостью и ценой для эксплуатантов может оплатить государство
Стоимость легкого самолета «Байкал» упала почти в два раза – с 455 млн до 260 млн руб. после поручений президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил 13 сентября вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
«Надо им (производителю) отдать должное: со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней – самолет подешевел в два раза. Несколько дней [назад] был 455 млн руб., а стал что-то там около 260 млн руб.», – сказал Трутнев, подчеркнув, что поручения президента имеют «магическое влияние на окружающий мир».
Вице-премьер отметил, что после поручения главы государства производитель также улучшил заявленные характеристики самолета – в частности, он приобрел способность садиться на короткие взлетно-посадочные полосы (ВПП). Теперь самолету, по словам Трутнева, достаточно для взлета и посадки всего 350 м против изначально заявленных 1050 м. Он подчеркнул, что на Дальнем Востоке лишь 33 действующие ВПП имеют длину более 1000 м.
Трутнев подчеркнул, что «Байкал» полетит «в той или другой версии» в 2026 г. Сейчас важно создать не очень дорогой и безопасный самолет, который сможет садиться на короткую полосу, подчеркнул он.
Президент 5 сентября на проходившем во Владивостоке форуме поручил ускорить разработку пассажирской версии «Байкала» и в ближайшее время запустить его серийное производство. Он подчеркнул, что цена перелетов на нем «должна быть доступна для граждан». В мае этого года срок выхода «Байкалов» на рынок сдвинули с 2024 г. на 2025 г. Первый вице-премьер Денис Мантуров тогда объяснял, что это связано с необходимостью импортозамещения двигателя и винта из-за введенных против России в 2022 г. санкций.
В свою очередь Трутнев на ВЭФе в беседе с журналистами критиковал ход реализации проекта и предлагал сменить подрядчика. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов возражал, что такое решение скорее затянет сроки реализации проекта. Это, по словам главы Минпромторга, приведет к судебным разбирательства и штрафам и конечным результатом будет «необходимость проведения новых конкурсных процедур и серьезное ухудшение финансового положения производителя».
Легкий многоцелевой самолет (ЛМС-901) «Байкал» разрабатывался по заказу Минпромторга в 2019-2021 гг. компанией «Байкал инжиниринг» – дочерним предприятием Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших Ан-2. Общий объем инвестиций в проект со стороны государства составил 1,25 млрд руб. Опытный образец «Байкала» совершил первый полет в Екатеринбурге в январе 2022 г.
В 2020 г. Минпромторг сообщал, что стоимость «Байкала» в ценах 2019 г. не может превышать 120 млн руб. В октябре 2023 г. Трутнев заявил, что цена самолета в базовой комплектации выросла до 178 млн руб.
Стоимость самолета «Байкал» в 2025 г. – в первый год предполагаемой поставки – должна составить 455 млн руб., писал РБК в августе со ссылкой на письмо Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которое она направила потенциальным эксплуатантам этого воздушного судна. Отмечалось, что начиная с 2025 г. цена самолета будет расти ежегодно примерно на 4% и к 2032 г. достигнет 587 млн руб. ГТЛК предлагала авиакомпаниям брать самолеты в лизинг на 10 лет, лизинговая ставка для одного «Байкала» в 2025 г. составит 5,4 млн руб. в месяц.
Председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий (МалАП) Сергей Детенышев сказал «Ведомостям», что все оценки себестоимости самолета на данном этапе «носят сугубо политический характер». По его словам, власти скорее интересует цена самолета как условие техзадания и готовность Минпромторга и УЗГА принять на себя такие обязательства. «Определить реальную стоимость можно будет только после утверждения рабочей конструкторской документации и техкарт по организации серийного производства воздушного судна и двигателя», – пояснил Детенышев.
Снизить себестоимость самолета вдвое «объективно невозможно», так как все комплектующие машины имеют тенденцию к удорожанию, причем выше уровня инфляции, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Сделать это за счет маржи производителя также затруднительно, добавляет он. По оценке эксперта, производитель «Байкала» «уже находится в красной зоне убытков или очень близок к ней».
Пантелеев допускает снижение стоимости только в двух случаях. Первый – установление государством директивной цены на самолет. Разницу между этой ценой и себестоимостью производства заводу компенсируют из бюджетных средств, объясняет он. Второй вариант – радикально пересмотреть комплектацию самолета, с учетом того, что дальневосточная авиакомпания «Аврора» рассчитывает приобрести не базовую версию «Байкала», а воздушные суда с дорогостоящим опциональным оборудованием (например, системы автоматического управления, предупреждения столкновений и проч.), говорит эксперт.