Почему самолет «Байкал» подешевел вдвое

Президент 5 сентября на проходившем во Владивостоке форуме поручил ускорить разработку пассажирской версии «Байкала» и в ближайшее время запустить его серийное производство. Он подчеркнул, что цена перелетов на нем «должна быть доступна для граждан». В мае этого года срок выхода «Байкалов» на рынок сдвинули с 2024 г. на 2025 г. Первый вице-премьер Денис Мантуров тогда объяснял, что это связано с необходимостью импортозамещения двигателя и винта из-за введенных против России в 2022 г. санкций.