Мантуров назвал причины переноса сроков создания самолета «Байкал»
Сроки создания регионального легкого многоцелевого самолета (ЛМС) «Байкал» были сдвинуты из-за возникшей потребности в импортозамещении двигателя и винта после введения санкций против России в 2022 г. Поставки авиакомпаниям начнутся в 2026 г., сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в беседе с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Что касается сдвига сроков, есть объективная причина, связанная, в первую очередь, с тем, что когда проводился конкурс на отбор этого проекта, это был конец 2019 г., были несколько другие обстоятельства, связанные с тем, что мы рассчитывали на использование международной кооперации. В первую очередь это касается винта и двигателя. И первая модификация "Байкала", она была с иностранным двигателем и винтом», – сказал Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).
Первый вице-премьер добавил, что после введения антироссийских санкций в 2022 г. при строительстве самолета можно рассчитывать исключительно на российский двигатель ВК-800 и российский винт, который будет готов с сертификацией к концу следующего года.
5 сентября в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин попросил ускорить разработку пассажирской версии ЛМС «Байкал» и в ближайшее время запустить его серийное производство. Глава государства подчеркнул, что цена перелетов должна быть доступна для граждан.
В мае срок выхода региональных «Байкалов» на рынок сдвигался с 2024 на 2025 г.
ЛМС-901 «Байкал» разрабатывался по заказу Минпромторга в 2019–2021 гг. компанией «Байкал инжиниринг» (100%-ная дочерняя компания УЗГА). Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших Ан-2. Государство инвестировало в проект 1,25 млрд руб. В январе 2022 г. опытный образец «Байкала» совершил первый полет в Екатеринбурге.