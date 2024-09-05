Мантуров назвал причины переноса сроков создания самолета «Байкал»

«Что касается сдвига сроков, есть объективная причина, связанная, в первую очередь, с тем, что когда проводился конкурс на отбор этого проекта, это был конец 2019 г., были несколько другие обстоятельства, связанные с тем, что мы рассчитывали на использование международной кооперации. В первую очередь это касается винта и двигателя. И первая модификация "Байкала", она была с иностранным двигателем и винтом», – сказал Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).