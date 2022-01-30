Легкий самолет «Байкал» совершил первый полет

По оценке ГосНИИ гражданской авиации, спрос российских эксплуатантов на самолеты вместимостью 9–19 мест составит 360 единиц до 2025 г. и 600 – до 2030-го. Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших «кукурузников» Ан-2, которых осталось около 300 штук в состоянии летной годности.