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Легкий самолет «Байкал» совершил первый полет

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В Екатеринбурге состоялся первый полет самолета «Байкал», разработанного в рамках контракта с Минпромторгом для местных воздушных линий. Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» призван заменить в эксплуатации советские Ан-2, передает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

Полет проходил на высоте 500 м и длился около 25 минут. Летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, которые позволяют проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. 

«Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме», — цитирует пресс-служба Минпромторга Лаврентьева.

Как уточнил главный конструктор Вадим Демин, крейсерская скорость самолета составляет до 300 км/ч, максимальная дальность будет достигать 3000 км (с полезной нагрузкой 2 т — 1500 км).

Мантуров отметил, что новый самолет поможет решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, в особенности на Дальнем Востоке.

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ЛМС-901 разрабатывался по поручению президента Владимира Путина в 2019–2021 гг. 100%-ной «дочкой» УЗГА компанией «Байкал инжиниринг». Инвестиции государства в проект составили 1,25 млрд руб. В базовом варианте самолет рассчитан на перевозку девяти пассажиров. Мантуров на заседании президиума Госсовета 19 октября обещал, что самолет получит сертификат типа с возможностью перевозки до 14 человек. 

По оценке ГосНИИ гражданской авиации, спрос российских эксплуатантов на самолеты вместимостью 9–19 мест составит 360 единиц до 2025 г. и 600 – до 2030-го. Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших «кукурузников» Ан-2, которых осталось около 300 штук в состоянии летной годности.

Единственный опытный образец «Байкала» был представлен летом 2021 г. на авиасалоне МАКС. Сертифицировать самолет власти надеются уже в 2023 г. Тогда же начнется и серийное производство самолета, говорил ранее глава Минпромторга. Стоимость машины, согласно техзаданию заказчика, не должна превышать 120 млн руб.

Основным заказчиком нового легкого самолета должна стать единая дальневосточная авиакомпания, которая создается на базе «Авроры». Согласно утвержденному графику поставок, первые два «Байкала» она получит уже в 2023 г. Всего до 2025 г. «Авроре» должны поставить 10 таких самолетов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных