Первый полет самолета «Байкал» отложили на 2022 год

Главный редактор отраслевого портала avia.ru Роман Гусаров не считает задержку с полетом «Байкала» критической. «Мы же не в Советском Союзе живем, где нужно к очередному съезду партии отчитаться о достижениях. Полетит он на месяц или на два позже. В исторической перспективе это никакой разницы не имеет», – сказал эксперт «Ведомостям». Он напомнил, что «Байкал» делается на замену Ан-2, который был создан на рубеже 1940–1950 гг. и летает до сих пор. То есть новинка должна быть ориентирована на сопоставимый срок эксплуатации, заключил он.