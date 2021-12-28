Первый полет самолета «Байкал» отложили на 2022 год

Первый полет самолета «Байкал» отложили на 2022 годЭксперты не считают задержку критичной для проекта
Первый тестовый полет нового легкого самолета ЛМС-901 «Байкал» отложили до 2022 г., сообщил журналистам 28 декабря глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, это должно произойти в начале года.
«Байкал» должен был совершить свой первый полет в конце 2021 г. В июле об этом говорил исполнительный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, будет производить эти самолеты) Сергей Федоров. В октябре эти планы подтверждал заместитель коммерческого директора предприятия Максим Харин. «Ведомости» направили запрос представителю УЗГА.
УЗГА был структурой «Ростеха», но в апреле 2018 г. завод вышел из состава госкорпорации. Сейчас, по данным СПАРК, 75% завода принадлежит владельцу «НК банка» Виктору Григорьеву. Но конечными бенефициарами завода источники «Ведомостей» называют Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. Им же принадлежит чешская Aircraft Industries, по лицензии которой на площадке УЗГА собирают L-410 для местных линий. Также УЗГА выпускает беспилотные комплексы «Форпост-Р» для ВС России и легкие учебные самолеты DA42 по лицензии австрийской Diamond Aircraft.
ЛМС-901 разрабатывался по поручению президента Владимира Путина в 2019–2021 гг. 100%-ной «дочкой» УЗГА компанией «Байкал инжиниринг». Инвестиции государства в проект составили 1,25 млрд руб. В базовом варианте самолет рассчитан на перевозку девяти пассажиров. Мантуров на заседании президиума Госсовета 19 октября обещал, что самолет получит сертификат типа с возможностью перевозки до 14 человек.
По оценке ГосНИИ гражданской авиации, спрос российских эксплуатантов на самолеты вместимостью 9–19 мест составит 360 единиц до 2025 г. и 600 – до 2030-го. Предполагается, что «Байкал» заменит в России парк устаревших «кукурузников» Ан-2, которых осталось около 300 штук в состоянии летной годности.
Единственный опытный образец «Байкала» был представлен летом 2021 г. на авиасалоне МАКС. Сертифицировать самолет власти надеются уже в 2023 г. Тогда же начнется и серийное производство самолета, говорил ранее глава Минпромторга. Стоимость машины, согласно техзаданию заказчика, не должна превышать 120 млн руб.
Основным заказчиком нового легкого самолета должна стать единая дальневосточная авиакомпания, которая создается на базе «Авроры». Согласно утвержденному графику поставок, первые два «Байкала» она получит уже в 2023 г. Всего до 2025 г. «Авроре» должны поставить 10 таких самолетов.
Главный редактор отраслевого портала avia.ru Роман Гусаров не считает задержку с полетом «Байкала» критической. «Мы же не в Советском Союзе живем, где нужно к очередному съезду партии отчитаться о достижениях. Полетит он на месяц или на два позже. В исторической перспективе это никакой разницы не имеет», – сказал эксперт «Ведомостям». Он напомнил, что «Байкал» делается на замену Ан-2, который был создан на рубеже 1940–1950 гг. и летает до сих пор. То есть новинка должна быть ориентирована на сопоставимый срок эксплуатации, заключил он.