«Калашников» допустил начало серийных поставок РПЛ-20 в армию в 2025 году
«Калашников» может начать серийно поставлять пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45 мм Вооруженным силам (ВС) РФ уже в 2025 г. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор концерна по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.
Он отметил, что в комплекте с оружием будет идти специальное устройство, предназначенное для быстрого снаряжения ленты патронами. Он добавил, что пулемет был разработан для того, чтобы обеспечить военных легким пехотным оружием для длительной стрельбы. Уржумцев также подчеркнул, что само оружие только появилось.
4 февраля «Калашников» отгрузил первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 в 2025 г. В концерне уточнили, что АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ, в связи с чем объемы его выпуска «ежегодно остаются на высоком уровне».