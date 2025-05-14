«Калашников» допустил начало серийных поставок РПЛ-20 в армию в 2025 году

Он отметил, что в комплекте с оружием будет идти специальное устройство, предназначенное для быстрого снаряжения ленты патронами. Он добавил, что пулемет был разработан для того, чтобы обеспечить военных легким пехотным оружием для длительной стрельбы. Уржумцев также подчеркнул, что само оружие только появилось.