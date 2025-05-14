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«Калашников» допустил начало серийных поставок РПЛ-20 в армию в 2025 году

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«Калашников» может начать серийно поставлять пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45 мм Вооруженным силам (ВС) РФ уже в 2025 г. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор концерна по стрелковому оружию Сергей Уржумцев.

Он отметил, что в комплекте с оружием будет идти специальное устройство, предназначенное для быстрого снаряжения ленты патронами. Он добавил, что пулемет был разработан для того, чтобы обеспечить военных легким пехотным оружием для длительной стрельбы. Уржумцев также подчеркнул, что само оружие только появилось.

4 февраля «Калашников» отгрузил первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 в 2025 г. В концерне уточнили, что АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ, в связи с чем объемы его выпуска «ежегодно остаются на высоком уровне».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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