Путин: Синдзо Абэ стремился восстановить сотрудничество между Россией и Японией

Путин выразил благодарность за усилия, которые предпринимал японский политик в интересах двустороннего сотрудничества, и отметил, что в России с уважением относятся к его наследию. Он также отметил преемственность взглядов Абэ с позицией его отца, Синтаро Абэ, который занимал пост министра иностранных дел Японии в 1980-х гг. и придерживался аналогичной линии по отношению к Москве.