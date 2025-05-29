Путин: Синдзо Абэ стремился восстановить сотрудничество между Россией и Японией
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ искренне стремился к укреплению отношений между двумя странами и активно работал над этим направлением, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Акиэ Абэ, вдовой Абэ.
«Он внес значительный вклад в развитие российско-японских связей. Мы с ним выстроили хорошие личные отношения», – подчеркнул российский лидер, напомнив о своих визитах в Японию по приглашению Абэ (цитата по ТАСС).
Путин выразил благодарность за усилия, которые предпринимал японский политик в интересах двустороннего сотрудничества, и отметил, что в России с уважением относятся к его наследию. Он также отметил преемственность взглядов Абэ с позицией его отца, Синтаро Абэ, который занимал пост министра иностранных дел Японии в 1980-х гг. и придерживался аналогичной линии по отношению к Москве.
Глава государства напомнил о трагической гибели Синдзо Абэ в результате покушения в июле 2022 г. «Память о нем, о его подходе к развитию российско-японских отношений сохраняется у нас с глубочайшим уважением», – добавил Путин.
В декабре 2024 г. Акиэ Абэ ужинала с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщала газета Asahi.
Мелания Трамп опубликовала фотографию с подписью: «Для нас было честью снова принять госпожу Акиэ Абэ в Мар-а-Лаго. Мы с теплотой вспоминали ее покойного мужа, бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, и чтили его выдающееся наследие».
Считается, что Трамп пригласил Акиэ Абэ на личную встречу, так как у него были близкие отношения с ее покойным мужем.
Синдзо Абэ умер 8 июля 2022 г. после совершенного на него вооруженного покушения в городе Нара. Там Абэ выступал, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократический партии (ЛДП) за два дня до парламентских выборов.
Абэ находился на посту премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012-2020 гг. В 2020 г. Абэ объявил о решении покинуть пост из-за проблем со здоровьем.