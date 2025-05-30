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Власти Японии не комментируют встречу вдовы Абэ с Путиным

Ведомости

Японское правительство не стало комментировать встречу вдовы экс-премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабмина Ёсимаса Хаяси.

Главной причиной отказа от комментария является то, что правительство Японии не взаимодействовало c вдовой Абэ.

Хаяси вместе с тем напомнил, что правительство ранее распространило «предупреждение третьего уровня» для России, что означает необходимость избегать поездок: «Мы призываем людей воздерживаться от поездок в Россию».

29 мая Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии, погибшего в результате покушения в 2022 г. Путин говорил, что Синдзо Абэ искренне стремился к укреплению отношений с РФ.

Синдзо Абэ был застрелен в городе Нара во время выступления в поддержку кандидата от либерально-демократической партии накануне парламентских выборов. В начале своей речи политик получил огнестрельное ранение в шею и грудную клетку. Официальной причиной смерти была названа потеря крови. Ему было 67 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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