Власти Японии не комментируют встречу вдовы Абэ с Путиным

Синдзо Абэ был застрелен в городе Нара во время выступления в поддержку кандидата от либерально-демократической партии накануне парламентских выборов. В начале своей речи политик получил огнестрельное ранение в шею и грудную клетку. Официальной причиной смерти была названа потеря крови. Ему было 67 лет.