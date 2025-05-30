Власти Японии не комментируют встречу вдовы Абэ с Путиным
Японское правительство не стало комментировать встречу вдовы экс-премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабмина Ёсимаса Хаяси.
Главной причиной отказа от комментария является то, что правительство Японии не взаимодействовало c вдовой Абэ.
Хаяси вместе с тем напомнил, что правительство ранее распространило «предупреждение третьего уровня» для России, что означает необходимость избегать поездок: «Мы призываем людей воздерживаться от поездок в Россию».
29 мая Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии, погибшего в результате покушения в 2022 г. Путин говорил, что Синдзо Абэ искренне стремился к укреплению отношений с РФ.
Синдзо Абэ был застрелен в городе Нара во время выступления в поддержку кандидата от либерально-демократической партии накануне парламентских выборов. В начале своей речи политик получил огнестрельное ранение в шею и грудную клетку. Официальной причиной смерти была названа потеря крови. Ему было 67 лет.