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Кремль: вопрос о нерасширении НАТО на восток обсуждается на закрытых переговорах

Ведомости

В Кремле не хотели бы делать заявления о переговорах Москвы и представителей стран НАТО о недопустимости расширения НАТО на восток. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос о том, обсуждаются ли «нюансы» этой темы в ходе закрытых переговоров, Песков ответил: «Да». По его данным, президент России Владимир Путин доводит за Запада позиции государства последовательно.

В Кремле рады, что «эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне». Так Песков прокомментировал слова спецпосланника американского президента Кита Келлога о том, что США готовы прекратить расширение НАТО к границам России. Пресс-секретарь заявил, что России импонирует посредническая роль Вашингтона в вопросе нерасширения НАТО, например, высказывание Келлога о том, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается.

Песков также сообщил, что пока нет конкретных договоренностей о следующих переговорах с Украиной и США. По его словам, сейчас ведется работа по выполнению условий, которые были достигнуты на первых с 2022 г. прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. Они прошли 16 мая, 23-25 мая уже был осуществлен масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», а также подготовлены условия для будущего меморандума. Он может привести к подписанию мирного договора, если условия обеих сторон будут выполнены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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