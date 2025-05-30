Кремль: вопрос о нерасширении НАТО на восток обсуждается на закрытых переговорах
В Кремле не хотели бы делать заявления о переговорах Москвы и представителей стран НАТО о недопустимости расширения НАТО на восток. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На вопрос о том, обсуждаются ли «нюансы» этой темы в ходе закрытых переговоров, Песков ответил: «Да». По его данным, президент России Владимир Путин доводит за Запада позиции государства последовательно.
В Кремле рады, что «эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне». Так Песков прокомментировал слова спецпосланника американского президента Кита Келлога о том, что США готовы прекратить расширение НАТО к границам России. Пресс-секретарь заявил, что России импонирует посредническая роль Вашингтона в вопросе нерасширения НАТО, например, высказывание Келлога о том, что вопрос присоединения Украины к НАТО не обсуждается.
Песков также сообщил, что пока нет конкретных договоренностей о следующих переговорах с Украиной и США. По его словам, сейчас ведется работа по выполнению условий, которые были достигнуты на первых с 2022 г. прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. Они прошли 16 мая, 23-25 мая уже был осуществлен масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», а также подготовлены условия для будущего меморандума. Он может привести к подписанию мирного договора, если условия обеих сторон будут выполнены.