Кремль: вопрос о нерасширении НАТО на восток обсуждается на закрытых переговорах

Песков также сообщил, что пока нет конкретных договоренностей о следующих переговорах с Украиной и США. По его словам, сейчас ведется работа по выполнению условий, которые были достигнуты на первых с 2022 г. прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. Они прошли 16 мая, 23-25 мая уже был осуществлен масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», а также подготовлены условия для будущего меморандума. Он может привести к подписанию мирного договора, если условия обеих сторон будут выполнены.