Кремль: пока нет договоренностей о следующих переговорах с Украиной и США
Конкретных договоренностей о следующих встречах представителей РФ с украинской, американской или европейской сторонами пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он отметил, что сейчас ведется работа по по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты на российско-украинских переговорах в Стамбуле.
Первые с 2022 г. прямые переговоры РФ и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Делегации условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Газета The Wall Street Journal сообщала, что следующий раунд российско-украинских переговоров может состояться в Ватикане в середине июня. По данным издания, 18 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что направит на переговоры Москвы и Киева госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.