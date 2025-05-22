WSJ: переговоры РФ и Украины могут пройти в Ватикане в июне
Следующий раунд российско-украинских переговоров может состояться в Ватикане в середине июня. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, 18 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что направит на переговоры Москвы и Киева госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога. Он заявил об этом в телефонном разговоре с европейскими лидерами, в числе которых были президент Франции Эммануэль Макрон, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Первые с 2022 г. прямые переговоры РФ и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Делегации условились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Спустя три дня, 19 мая, Путин и Трамп провели телефонный разговор. После диалога российский лидер заявил, что Москва готова продолжить работу над меморандумом, который станет основой для подготовки мирного соглашения с Украиной. В документе планируется прописать сроки прекращения огня и другие аспекты урегулирования. Путин подчеркнул, что обеим сторонам предстоит пойти на компромиссы.