WSJ: переговоры РФ и Украины могут пройти в Ватикане в июне

По данным издания, 18 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что направит на переговоры Москвы и Киева госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога. Он заявил об этом в телефонном разговоре с европейскими лидерами, в числе которых были президент Франции Эммануэль Макрон, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.