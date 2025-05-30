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Песков: безопасность в Черном море будет включена в перечень мирных условий

Ведомости

Сейчас вырабатывается перечень условий временного перемирия России и Украины, в который будут включены вопросы безопасности судоходства в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент все сконцентрировались на прямых российско-украинских переговорах. <...> Будет согласовываться перечень условий для временного перемирия, и, таким образом, безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий», – сказал он.

Песков сообщал, что на детали черноморской мирной инициативы обращается должное внимание при осуществлении контактов России и Украины. По словам представителя Кремля, по данному вопросу еще предстоит определенная работа. В тот же день пресс-секретарь президента РФ заявлял, что снятие санкций с Россельхозбанка является неотъемлемой частью черноморской инициативы.

24 марта делегации РФ и США провели переговоры в саудовском Эр-Рияде. На повестке дня был вопрос черноморской инициативы, а именно – безопасность судоходства. 25 марта Кремль и Белый дом опубликовали заявления, в которых описали подходы к возобновлению «зерновой сделки» в Черном море, а также прекращению ударов по ТЭК России и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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