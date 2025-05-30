Песков: безопасность в Черном море будет включена в перечень мирных условий
Сейчас вырабатывается перечень условий временного перемирия России и Украины, в который будут включены вопросы безопасности судоходства в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В настоящий момент все сконцентрировались на прямых российско-украинских переговорах. <...> Будет согласовываться перечень условий для временного перемирия, и, таким образом, безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий», – сказал он.
Песков сообщал, что на детали черноморской мирной инициативы обращается должное внимание при осуществлении контактов России и Украины. По словам представителя Кремля, по данному вопросу еще предстоит определенная работа. В тот же день пресс-секретарь президента РФ заявлял, что снятие санкций с Россельхозбанка является неотъемлемой частью черноморской инициативы.
24 марта делегации РФ и США провели переговоры в саудовском Эр-Рияде. На повестке дня был вопрос черноморской инициативы, а именно – безопасность судоходства. 25 марта Кремль и Белый дом опубликовали заявления, в которых описали подходы к возобновлению «зерновой сделки» в Черном море, а также прекращению ударов по ТЭК России и Украины.