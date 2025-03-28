Песков: черноморская инициатива возможна только после снятия части санкций

24 марта делегации РФ и США провели переговоры в саудовском Эр-Рияде. На повестке дня был вопрос черноморской инициативы, а именно – безопасность судоходства. 25 марта Кремль и Белый дом опубликовали заявления, в которых описали подходы к возобновлению «зерновой сделки» в Черном море, а также прекращению ударов по ТЭКу России и Украины. «Зерновая сделка» действовала в 2022–2023 гг.