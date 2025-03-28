Песков: черноморская инициатива возможна только после снятия части санкций
Снятие санкций с Россельхозбанка является неотъемлемой частью черноморской инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дело в том, что неотъемлемой частью черноморской инициативы является снятие санкций с нашего банка, банковского учреждения, которое занимается расчетами, связанными с сельхозпродукцией», – сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что положение было зафиксировано еще в прошлый раз, когда инициатива действовала.
24 марта делегации РФ и США провели переговоры в саудовском Эр-Рияде. На повестке дня был вопрос черноморской инициативы, а именно – безопасность судоходства. 25 марта Кремль и Белый дом опубликовали заявления, в которых описали подходы к возобновлению «зерновой сделки» в Черном море, а также прекращению ударов по ТЭКу России и Украины. «Зерновая сделка» действовала в 2022–2023 гг.