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Захарова: угрозы Мединскому доказывают террористическую сущность Киева

Ведомости

Угрозы в отношении советника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию на переговорах с Украиной, и его семьи служат еще одним доказательством террористической сущности властей Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».

«Мы прекрасно понимаем, что киевский режим и те, кто за ним стоят, делают все для того, чтобы реализовывать террористическую деятельность не только на словах, но и на деле», – сообщила Захарова (цитата по ТАСС).

Представитель МИД России напомнила, что информация о Мединском и его семье опубликована на сайте «Миротворец», который ведет реестр «врагов Украины». При этом, подчеркнула она, в администрации украинского президента Владимира Зеленского ни разу не заявили о том, что деятельность сайта является экстремистской, той, «от которой они [власти Украины] отмежевываются, открещиваются». Захарова объяснила, что есть некая экстремистская часть силовых структур Украины, которую, по данным администрации страны, на Банковой не контролируют. Однако в случае «Миротворца» таких заявлений не было.

28 мая телеведущий Владимир Соловьев сообщил в эфире «Соловьев. Live» со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, что Мединскому поступают такие угрозы, как: «Мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов». После этого, 29 мая, председатель СК России поручил возбудить уголовное дело из-за угроз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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