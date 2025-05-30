Захарова: угрозы Мединскому доказывают террористическую сущность Киева
Угрозы в отношении советника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию на переговорах с Украиной, и его семьи служат еще одним доказательством террористической сущности властей Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».
«Мы прекрасно понимаем, что киевский режим и те, кто за ним стоят, делают все для того, чтобы реализовывать террористическую деятельность не только на словах, но и на деле», – сообщила Захарова (цитата по ТАСС).
Представитель МИД России напомнила, что информация о Мединском и его семье опубликована на сайте «Миротворец», который ведет реестр «врагов Украины». При этом, подчеркнула она, в администрации украинского президента Владимира Зеленского ни разу не заявили о том, что деятельность сайта является экстремистской, той, «от которой они [власти Украины] отмежевываются, открещиваются». Захарова объяснила, что есть некая экстремистская часть силовых структур Украины, которую, по данным администрации страны, на Банковой не контролируют. Однако в случае «Миротворца» таких заявлений не было.
28 мая телеведущий Владимир Соловьев сообщил в эфире «Соловьев. Live» со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, что Мединскому поступают такие угрозы, как: «Мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов». После этого, 29 мая, председатель СК России поручил возбудить уголовное дело из-за угроз.