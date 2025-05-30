Захарова: угрозы Мединскому доказывают террористическую сущность Киева

Представитель МИД России напомнила, что информация о Мединском и его семье опубликована на сайте «Миротворец», который ведет реестр «врагов Украины». При этом, подчеркнула она, в администрации украинского президента Владимира Зеленского ни разу не заявили о том, что деятельность сайта является экстремистской, той, «от которой они [власти Украины] отмежевываются, открещиваются». Захарова объяснила, что есть некая экстремистская часть силовых структур Украины, которую, по данным администрации страны, на Банковой не контролируют. Однако в случае «Миротворца» таких заявлений не было.