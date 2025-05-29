Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес Мединского

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за появления информации об угрозах в адрес советника президента РФ Владимира Мединского, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По информации СК, семье Мединского угрожают украинские радикалы. Главное следственное управление СК РФ и оперативные спецслужбы примут меры, чтобы установить личности причастных и привлечь их к уголовной ответственности.

28 мая телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев. Live» сообщил со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, что Мединскому поступают такие угрозы, как: «Мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов». Это был намек на ряд терактов, которые были осуществлены таким образом. По его словам, Мединский напрямую спросил об этих высказываниях у министра обороны Украины Рустема Умерова, на что тот ответил: «Я выяснил – это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем».

28 мая Умеров передал Мединскому проект меморандума по решению конфликта. По его словам, страна готова к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.

Российская делегация во главе с советником президента может передать свою позицию «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса» и представить меморандум 2 июня, в ходе второго раунда прямых переговоров России и Украины.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных