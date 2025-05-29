Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес Мединского
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за появления информации об угрозах в адрес советника президента РФ Владимира Мединского, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По информации СК, семье Мединского угрожают украинские радикалы. Главное следственное управление СК РФ и оперативные спецслужбы примут меры, чтобы установить личности причастных и привлечь их к уголовной ответственности.
28 мая телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев. Live» сообщил со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, что Мединскому поступают такие угрозы, как: «Мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов». Это был намек на ряд терактов, которые были осуществлены таким образом. По его словам, Мединский напрямую спросил об этих высказываниях у министра обороны Украины Рустема Умерова, на что тот ответил: «Я выяснил – это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем».
28 мая Умеров передал Мединскому проект меморандума по решению конфликта. По его словам, страна готова к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.
Российская делегация во главе с советником президента может передать свою позицию «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса» и представить меморандум 2 июня, в ходе второго раунда прямых переговоров России и Украины.