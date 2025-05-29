Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес Мединского

28 мая телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев. Live» сообщил со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, что Мединскому поступают такие угрозы, как: «Мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов». Это был намек на ряд терактов, которые были осуществлены таким образом. По его словам, Мединский напрямую спросил об этих высказываниях у министра обороны Украины Рустема Умерова, на что тот ответил: «Я выяснил – это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем».