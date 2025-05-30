Путин поручил упростить доступ участников спецоперации к госслужбе
Правительство России совместно с властями регионов должно до 1 сентября 2025 г. создать условия для трудоустройства участников специальной военной операции на муниципальной службе. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Перечь поручений опубликованы на сайте Кремля.
В рамках этой работы предполагается скорректировать квалификационные требования, в частности, к стажу работы и уровню образования, чтобы упростить доступ ветеранов спецоперации к государственной и муниципальной службе.
Кроме того, до 1 октября должно быть рассмотрено внедрение поддержки для участников спецоперации на базе федеральной системы «Госуслуги». В числе задач – помощь в получении образования, трудоустройстве и социальной адаптации.
В поручении отдельно отмечен положительный опыт Тульской области, реализующей проект «Герой 71», направленный на поддержку и профессиональную реализацию участников спецоперации. Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы регионов.
28 января президент Владимир Путин призвал глав регионов заранее подумать о трудоустройстве участников спецоперации, которые после возвращения с фронта должны найти свое место и работать с достойной зарплатой. Российские военные, получившие инвалидность, часто не могут вернуться на свою прежнюю работу, говорил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
761 из 1093 уволенных в запас участников специальной военной операции трудоустроен в Белгородской области, что составляет почти 70%, сообщал министр экономического развития региона Максим Гусев на оперативном совещании облправительства 10 марта.
30 мая Губернатор Костромской области Сергей Ситников дал поручение создать программу поддержки участников спецоперации, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью.