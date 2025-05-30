Путин поручил упростить доступ участников спецоперации к госслужбе

28 января президент Владимир Путин призвал глав регионов заранее подумать о трудоустройстве участников спецоперации, которые после возвращения с фронта должны найти свое место и работать с достойной зарплатой. Российские военные, получившие инвалидность, часто не могут вернуться на свою прежнюю работу, говорил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.