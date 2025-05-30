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Грэм и Блюменталь пообещали ужесточить санкции против РФ во время визита в Киев

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Сенаторы США Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия) во время визита в Киев встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой офиса президента Андреем Ермаком, сообщает украинское интернет-издание «Страна». В ходе встречи они подтвердили намерение продвигать в сенате законопроект о введении 500%-ых вторичных пошлин на энергоносители из России.

Документ предусматривает экономические меры против любых стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Ожидается, что обсуждение законопроекта в сенате начнется на следующей неделе.

Инициатива направлена на усиление экономического давления на Москву и ограничение ее доходов от экспорта, подчеркивают американские законодатели.

28 мая президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых санкций против России, чтобы не поставить под угрозу мирные переговоры, которые, по его мнению, близки к достижению соглашения. «Позвольте сказать – я гораздо жестче, чем те, о ком вы говорите. Но нужно понимать, когда применять жесткие меры. Я считаю, что это может навредить соглашению», – добавил Трамп.

27 мая Трамп выразил мнение, что если бы не его вмешательство, то с Россией произошло бы «много плохих вещей». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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