Грэм и Блюменталь пообещали ужесточить санкции против РФ во время визита в Киев

28 мая президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от введения новых санкций против России, чтобы не поставить под угрозу мирные переговоры, которые, по его мнению, близки к достижению соглашения. «Позвольте сказать – я гораздо жестче, чем те, о ком вы говорите. Но нужно понимать, когда применять жесткие меры. Я считаю, что это может навредить соглашению», – добавил Трамп.