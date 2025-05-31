Гунба: в Абхазии появится материально-техническая база для Черноморского флота

Предполагается, что база появится в районе города Очамчира. Соответствующее соглашение уже подписано, отметил глава республики. При этом, по его словам, создания как таковой российской военно-морской базы не планируется. Гунба подчеркнул, что в рамках этой программы предусмотрено продолжение углубления взаимодействия между военными ведомствами двух государств.