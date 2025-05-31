Гунба: в Абхазии появится материально-техническая база для Черноморского флота
В Абхазии планируется создание материально-технической базы для Черноморского флота ВМФ России. Об этом президент республики Бадра Гунба сообщил в беседе с ТАСС.
Предполагается, что база появится в районе города Очамчира. Соответствующее соглашение уже подписано, отметил глава республики. При этом, по его словам, создания как таковой российской военно-морской базы не планируется. Гунба подчеркнул, что в рамках этой программы предусмотрено продолжение углубления взаимодействия между военными ведомствами двух государств.
В январе 2024 г. на тот момент секретарь совета безопасности республики Сергей Шамбу заявлял, что пункт постоянного базирования Военно-морского флота (ВМФ) России может заработать в Абхазии уже в том году. Он говорил, что пункт базирования проектируется.
В ноябре прошлого года, по итогам протестов в стране, бывший президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Протестующие не соглашались с ратификацией инвестиционного соглашения с Россией. Было принято решение о проведении досрочных выборов, победу в которых одержал Гунба.