Новые транспортники Ил поступят в войска в 2025 году
Новые самолеты – это развитие легендарного советского Ил-76. Фактически это новый самолет, который получил новый двигатель, усовершенствованное крыло, современное бортовое оборудование, имеет увеличенную дальность полета и грузоподъемность, уточнили в госкорпорации. Производят Ил-76МД-90А на мощностях ОАК.
Авиастроители сейчас работают над созданием линейки военных транспортников сверхтяжелого и легкого классов.
Военные транспортные самолеты задействованы в переброске личного состава и техники Вооруженных сил РФ. Они также участвуют в решении гуманитарных задач во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе за рубежом.
Минпромторг в начале мая объявил конкурс на разработку нового двигателя для Ан-2. Его основой собираются сделать вертолетный двигатель ОДК, который пока не прошел сертификацию.