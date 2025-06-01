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Новые транспортники Ил поступят в войска в 2025 году

Ведомости

В 2025 г. в российские войска поступят транспортники Ил-76МД-90А, сообщили в «Ростехе». 

Новые самолеты – это развитие легендарного советского Ил-76. Фактически это новый самолет, который получил новый двигатель, усовершенствованное крыло, современное бортовое оборудование, имеет увеличенную дальность полета и грузоподъемность, уточнили в госкорпорации. Производят Ил-76МД-90А на мощностях ОАК.

Авиастроители сейчас работают над созданием линейки военных транспортников сверхтяжелого и легкого классов.

Военные транспортные самолеты задействованы в переброске личного состава и техники Вооруженных сил РФ. Они также участвуют в решении гуманитарных задач во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе за рубежом.

Минпромторг в начале мая объявил конкурс на разработку нового двигателя для Ан-2. Его основой собираются сделать вертолетный двигатель ОДК, который пока не прошел сертификацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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