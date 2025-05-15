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Минпромторг объявил конкурс на разработку нового двигателя для Ан-2

Его основой собираются сделать вертолетный двигатель ОДК, который пока не прошел сертификацию
Светлана Афонина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг 5 мая 2025 г. объявил конкурс на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию двигателя ВК-1600С мощностью 1100–1450 л. с. за 3,38 млрд руб. Уведомление размещено на портале госзакупок. Подача заявок на конкурс возможна до 22 мая, следует из материалов закупки.

Как следует из описания закупки, турбовинтовые двигатели такой мощности нужны для самолетов малой авиации, которых сейчас в России не выпускают. Применять разработку планируется на самолетах Ан-2 и ТВС-2ДТС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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