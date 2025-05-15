Минпромторг объявил конкурс на разработку нового двигателя для Ан-2

Минпромторг объявил конкурс на разработку нового двигателя для Ан-2Его основой собираются сделать вертолетный двигатель ОДК, который пока не прошел сертификацию
Минпромторг 5 мая 2025 г. объявил конкурс на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию двигателя ВК-1600С мощностью 1100–1450 л. с. за 3,38 млрд руб. Уведомление размещено на портале госзакупок. Подача заявок на конкурс возможна до 22 мая, следует из материалов закупки.
Как следует из описания закупки, турбовинтовые двигатели такой мощности нужны для самолетов малой авиации, которых сейчас в России не выпускают. Применять разработку планируется на самолетах Ан-2 и ТВС-2ДТС.
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