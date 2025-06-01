Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, российский лидер поздравил премьера республики с 50-летием, сообщается на сайте армянского правительства.
Лидеры двух стран созвонились 1 июня. По данным кабмина Армении, Пашинян поблагодарил Путина за звонок и наилучшие пожелания. Стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений и регионального развития, говорится в сообщении.
Путин в телеграмме по случаю юбилея Пашиняна также заявил, что Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения, передавал Кремль. Президент отметил, что Ереван и Москва совместными усилиями смогут и дальше развивать отношения на всех направлениях, что «несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве».
31 мая российский президент поздравил Пашиняна, а также лидеров Белоруссии, Казахстана и Киргизии с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС).