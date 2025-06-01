Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Путин в телеграмме по случаю юбилея Пашиняна также заявил, что Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения, передавал Кремль. Президент отметил, что Ереван и Москва совместными усилиями смогут и дальше развивать отношения на всех направлениях, что «несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве».