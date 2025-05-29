Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем ЕАЭС

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о процессе вступления республики в Евросоюз (ЕС). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в январе говорил, что членство страны одновременно в ЕС и ЕАЭС гипотетически невозможно. При этом министр экономики Армении Геворг Папоян уточнял, что в повестке правительства республики нет вопроса о выходе из ЕАЭС.