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Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем ЕАЭС

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Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и пожелал им здоровья и успехов. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

Путин заметил, что интеграционные процессы в рамках объединения развиваются динамично и плодотворно. Создан общий рынок, который обеспечивает свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Кроме того, осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах и реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты.

Президент РФ выразил уверенность, что страны продолжат и впредь наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие на благо народов государств и для обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве.

Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. Он был создан для кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития государств-участников.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о процессе вступления республики в Евросоюз (ЕС). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в январе говорил, что членство страны одновременно в ЕС и ЕАЭС гипотетически невозможно. При этом министр экономики Армении Геворг Папоян уточнял, что в повестке правительства республики нет вопроса о выходе из ЕАЭС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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