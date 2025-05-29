Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении с Днем ЕАЭС
Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и пожелал им здоровья и успехов. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.
Путин заметил, что интеграционные процессы в рамках объединения развиваются динамично и плодотворно. Создан общий рынок, который обеспечивает свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Кроме того, осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах и реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты.
Президент РФ выразил уверенность, что страны продолжат и впредь наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие на благо народов государств и для обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. Он был создан для кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития государств-участников.
4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о процессе вступления республики в Евросоюз (ЕС). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в январе говорил, что членство страны одновременно в ЕС и ЕАЭС гипотетически невозможно. При этом министр экономики Армении Геворг Папоян уточнял, что в повестке правительства республики нет вопроса о выходе из ЕАЭС.