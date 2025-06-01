Экс-премьеру Бангладеш предъявлены обвинения из-за жестких мер в ходе протестов

Хасина и еще двое неназванных чиновников могут быть ответственны за жестокие меры во время студенческого восстания прошлого года, пишет Bloomberg. Как следует из отчета о расследовании, экс-премьер «напрямую приказала» силам государственной безопасности, ее политической партии и связанным с ней группам провести операции, которые привели к массовым жертвам. Главный прокурор Таджул Ислам заявил, что эти убийства «были запланированы». По его данным, в результате «репрессий» погибли около 1500 человек, еще 25 000 получили ранения.