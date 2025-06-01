Экс-премьеру Бангладеш предъявлены обвинения из-за жестких мер в ходе протестов
Прокуроры Бангладеш официально обвинили бывшего премьер-министра страны Шейху Хасину и двух высокопоставленных чиновников в преступлениях против человечности, передает Bloomberg. Предполагается, что действия властей во время протестов 2024 г. привели к гибели около 1500 человек.
Хасина и еще двое неназванных чиновников могут быть ответственны за жестокие меры во время студенческого восстания прошлого года, пишет Bloomberg. Как следует из отчета о расследовании, экс-премьер «напрямую приказала» силам государственной безопасности, ее политической партии и связанным с ней группам провести операции, которые привели к массовым жертвам. Главный прокурор Таджул Ислам заявил, что эти убийства «были запланированы». По его данным, в результате «репрессий» погибли около 1500 человек, еще 25 000 получили ранения.
В июле 2024 г. в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г.
Хасина 5 августа подала в отставку и бежала в Индию. В том же месяце бывшему премьер-министру было предъявлено более 50 обвинений в различных преступлениях, более 40 из них были предъявлены из-за убийства участников акций протеста, семь обвинений – в преступлениях против человечности и геноциде, одно – в похищении.