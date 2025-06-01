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Экс-премьеру Бангладеш предъявлены обвинения из-за жестких мер в ходе протестов

Ведомости

Прокуроры Бангладеш официально обвинили бывшего премьер-министра страны Шейху Хасину и двух высокопоставленных чиновников в преступлениях против человечности, передает Bloomberg. Предполагается, что действия властей во время протестов 2024 г. привели к гибели около 1500 человек.

Хасина и еще двое неназванных чиновников могут быть ответственны за жестокие меры во время студенческого восстания прошлого года, пишет Bloomberg. Как следует из отчета о расследовании, экс-премьер «напрямую приказала» силам государственной безопасности, ее политической партии и связанным с ней группам провести операции, которые привели к массовым жертвам. Главный прокурор Таджул Ислам заявил, что эти убийства «были запланированы». По его данным, в результате «репрессий» погибли около 1500 человек, еще 25 000 получили ранения.

В июле 2024 г. в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г.

Хасина 5 августа подала в отставку и бежала в Индию. В том же месяце бывшему премьер-министру было предъявлено более 50 обвинений в различных преступлениях, более 40 из них были предъявлены из-за убийства участников акций протеста, семь обвинений – в преступлениях против человечности и геноциде, одно – в похищении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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