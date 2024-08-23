Экс-премьеру Бангладеш Хасине предъявлено более 50 обвинений
Бывшему премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине предъявлено более 50 обвинений в различных преступлениях, сообщает издание The Daily Star.
Хасине выдвинули как минимум 51 обвинение в связи с протестами в стране, которые прошли в июле – августе. Более 40 обвинений предъявлены из-за убийства участников акций протеста, семь обвинений – в преступлениях против человечности и геноциде, одно – в похищении.
Дела возбуждены против еще 86 лиц, в их числе – бывший глава внешнеполитического ведомства страны Хасан Махмуд, экс-министр внутренних дел Асадуззаман Хан и бывший глава минюста Анисур Рахман. В причастности к убийству протестующих также подозреваются члены семьи Шейх Хасины: ее сестра, дочь и сын.
В июле в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. По последним данным, в ходе массовых протестов погибли около 650 человек, в том числе 32 ребенка.
На этом фоне Хасина 5 августа подала в отставку и бежала в Индию. На следующий день начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. Его возглавил Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус.