Полиция Бангладеш аннулировала диппаспорта бывших членов правительства
Временное правительство Бангладеш аннулировало дипломатические паспорта экс-премьера страны Шейх Хасины, членов ее кабинета и бывших членов парламента. Об этом сообщили в МВД страны.
«Служба безопасности министерства внутренних дел приняла это решение после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и уже оповестила все службы по контролю за эмиграцией в стране», – говорится в заявлении (цитата по The Hindu).
В июле в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. По последним данным, в ходе массовых протестов погибли около 650 человек, в том числе 32 ребенка.
На этом фоне премьер-министр Шейх Хасина 5 августа подала в отставку и бежала в Индию. На следующий день начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. Его возглавил Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус.
Хасина назвала США причастными к протестам и ее отставке. Разжигание протестов она связывает с отказом властей Бангладеш передать остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу.
15 августа МИД страны дал указание семи послам, назначенным предыдущим правительством, немедленно вернуться в страну. Это коснулось представителей страны в России, США, Саудовской Аравии, Японии, Германии, ОАЭ и на Мальдивах.