В Бангладеш в ходе массовых беспорядков погибли около 650 человек
Около 650 человек, в том числе 32 ребенка, погибли в ходе массовых беспорядков в Бангладеш в июле и августе. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).
«В период с 16 июля по 11 августа было убито более 600 человек. Из них почти 400 человек погибли с 16 июля по 4 августа, около 250 человек были убиты после новой волны протестов 5-6 августа», – сказано в докладе.
Тысячи протестующих и случайных прохожих пострадали во время беспорядков, больницы переполнены из-за наплыва пациентов. Отмечается, что число погибших может быть занижено, поскольку сбор информации затруднен из-за ограничений на передвижение в связи с комендантским часом и отключением интернета.
В июле в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Они считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.
Премьер-министр страны Шейх Хасина на фоне протестов 5 августа подала в отставку и бежала в Индию. Газета The Hindu писала, что она планирует просить убежища в Великобритании.
6 августа начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. 8 августа Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус принял присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш.