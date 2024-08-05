Hindu: премьер Бангладеш попросила убежища в Великобритании
Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании. Об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на источники.
По данным издания, Хасину сопровождает ее сестра Рехана, у которой уже есть британское гражданство.
5 августа Al Jazeera сообщила, что премьер-министр Бангладеш подала в отставку, на фоне беспорядков она вылетела на военном вертолете из резиденции Бангабхабан.
Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.
Постепенно протесты переросли в беспорядки с требованием об отставке премьер-министра Бангладеш. 4 августа произошли столкновения между демонстрантами и сторонниками правительства. Противоборствующие стороны применяли палки и ножи, а полиция стреляла в них из винтовок, пытаясь пресечь столкновения. В стране также ограничили работу мобильного интернета и ввели комендантский час. За последние недели в Бангладеш арестовали не менее 11 000 человек.