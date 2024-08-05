В столице Бангладеш закрыли международный аэропорт из-за беспорядков
Международный аэропорт Хазрат Шахджалал в Дакке закрыт до дальнейшего уведомления. Об этом заявил исполнительный директор аэропорта Камрул Ислам, передает издание BDNews24.
«Международный аэропорт Шахджалал в Дакке закрыт на фоне беспорядков, вызванных тем, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку на фоне массовых антиправительственных протестов и покинула страну», – говорится в сообщении.
Газета The Economic Times со ссылкой на представителя индийских железных дорог сообщила, что Индия на фоне протестов в Бангладеш приостановила железнодорожное сообщение со страной. Сообщение прервано на неопределенный срок.
5 августа Al Jazeera сообщила, что премьер-министр Бангладеш подала в отставку, на фоне беспорядков она вылетела на военном вертолете из резиденции Бангабхабан.
Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.
Постепенно протесты переросли в беспорядки с требованием отставки премьер-министра Бангладеш. 4 августа произошли столкновения между демонстрантами и сторонниками правительства. Противоборствующие стороны применяли палки и ножи, а полиция стреляла в них из винтовок, пытаясь пресечь столкновения. В стране также ограничили работу мобильного интернета и ввели комендантский час. За последние недели в Бангладеш арестовали не менее 11 000 человек.