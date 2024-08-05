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Премьер-министр Бангладеш ушла в отставку и покинула резиденцию

Протестующие взяли штурмом ее дворец в Дакке
Дарья Снегова
AP / Christophe Ena

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне протестов. Об этом сообщает сообщает Al Jazeera. В армии заявили, что в стране сформируют новое правительство.

Один из ее помощников сообщил Al Jazeera, что многолетний лидер страны села на военный вертолет после того, как толпа, игнорируя комендантский час, взяла штурмом дворец премьера в Дакке.

Почти 300 человек погибли на фоне многонедельных протестов, которые власти пытались подавить. В ночь на 4 августа погибли около 100 человек, напряжение оставалось высоким, поскольку протестующие призывали к маршу на Дакку, а армия готовилась выступить с обращением к нации. Однако к полудню 5 августа местные СМИ сообщили, что настроение на улицах сменилось праздничным после распространения новости об уходе Хасины. Al Jazeera пишет, что протестующие празднуют «вторую независимость».

Начальник штаба армии генерал Вакер-Уз-Заман отменил запланированное выступление и вместо этого проводит переговоры с основными политическими партиями, включая оппозиционную Бангладешскую националистическую партию (BNP).

Вакер-Ус-Заман заявил в телеобращении, что 76-летняя Хасина покинула страну и что будет сформировано временное правительство, пишет Reuters.

Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей. Постепенно протесты переросли в беспорядки с требованием об отставке премьер-министра.

Перед тем как протестующие взяли штурмом официальную резиденцию Шейх Хасины, сын премьер-министра призвал силы безопасности страны блокировать любой захват власти.

4 августа произошли столкновения между демонстрантами и сторонниками правительства. Стороны применяли палки и ножи, а полиция стреляла в них из винтовок, пытаясь пресечь столкновения. В стране также ограничивали работу мобильного интернета и ввели комендантский час. За последние недели в Бангладеш арестовали не менее 11 000 человек, по меньшей мере 300 человек погибли.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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