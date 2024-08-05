Посольство РФ в Бангладеш рекомендовало соблюдать правила комендантского часа
Посольство России в Бангладеш рекомендовало россиянам, находящимся в стране, не покидать места своего проживания и соблюдать введенные властями правила комендантского часа. Об этом сообщила пресс-служба посольства.
«На всей территории Бангладеш до особого распоряжения правительства действует комендантский час. Для поддержания порядка на улицах задействованы дополнительные силы полиции, спецназа и армии. Убедительно просим вас соблюдать введенные правила и не покидать места проживания», – говорится в сообщении.
5 августа Reuters сообщило, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку. По данным портала Bangla News 24, на фоне беспорядков она вылетела на военном вертолете из резиденции Бангабхабан.
Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.
Постепенно протесты переросли в беспорядки с требованием об отставке премьер-министра Шейх Хасины. 4 августа произошли столкновения между демонстрантами и сторонниками правительства. Противоборствующие стороны применяли палки и ножи, а полиция стреляла в них из винтовок, пытаясь пресечь столкновения. В стране также ограничивали работу мобильного интернета и ввели комендантский час. За последние недели в Бангладеш арестовали не менее 11 000 человек.