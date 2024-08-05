Премьер-министр Бангладеш покинула резиденцию на фоне беспорядков

Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей. Постепенно протесты переросли в беспорядки с требованием об отставке премьер-министра. 4 августа произошли столкновения между демонстрантами и сторонниками правительства. Стороны применяли палки и ножи, а полиция стреляла в них из винтовок, пытаясь пресечь столкновения. В стране также ограничивали работу мобильного интернета и ввели комендантский час. За последние недели в Бангладеш арестовали не менее 11 000 человек, по меньшей мере 300 человек погибли.