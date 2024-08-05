В Бангладеш погибло не менее 300 человек в ходе антиправительственных протестов
По меньшей мере 300 человек погибли в Бангладеш во время антиправительственных протестов. Об этом сообщает AFP и France 24.
4 августа сообщалось о 94 погибших. Подсчеты агентств сделаны на основе отчетов полиции, чиновников и врачей. Ожидается, что 5 августа протесты возобновятся. В Дакке на улицы выйдут военные и полиция для патрулирования дорог и ограждения пути к офису премьер-министра.
Массовые протесты в Бангладеш начались в июле. Первыми демонстрантами были студенты, после чего протесты распространились на всю страну. Протестующие выступают против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Студенты считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.
Постепенно протесты переросли в беспорядки с требованием об отставке премьер-министра Шейх Хасины. 4 августа произошли столкновения между демонстрантами и сторонниками правительства. Противоборствующие стороны применяли палки и ножи, а полиция стреляла в них из винтовок, пытаясь пресечь столкновения. В стране также ограничивали работу мобильного интернета и ввели комендантский час. За последние недели в Бангладеш арестовали не менее 11 000 человек.