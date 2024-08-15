Бангладеш отзывает послов из семи стран, включая Россию и США

13 августа посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий сообщил ТАСС, что обстановка в стране стабилизируется, но россиянам пока не рекомендуется посещать ее в туристических целях. Тем, кто уже временно или постоянно проживает там, он посоветовал без необходимости не перемещаться из одного города в другой. При этом, по словам Мантыцкого, восстановление закона и порядка объявлено первоочередной задачей временного правительства, как и обеспечение безопасности диппредставительств и иностранных граждан.