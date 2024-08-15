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Бангладеш отзывает послов из семи стран, включая Россию и США

Ведомости

Министерство иностранных дел Бангладеш дало указание семи послам, назначенным предыдущим правительством, немедленно вернуться в страну. Об этом сообщает Dhaka Tribune со ссылкой на соответствующие распоряжения ведомства.

В их число входят послы в России, США, Саудовской Аравии, Японии, Германии, ОАЭ и на Мальдивах. МИД, уведомив каждого из них отдельно, попросил дипломатов отказаться от текущих обязанностей и прибыть в штаб-квартиру в Дакке.

В июле в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. На этом фоне премьер-министр Шейх Хасина 5 августа подала в отставку и бежала в Индию. На следующий день начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. Его возглавил Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус.

13 августа посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий сообщил ТАСС, что обстановка в стране стабилизируется, но россиянам пока не рекомендуется посещать ее в туристических целях. Тем, кто уже временно или постоянно проживает там, он посоветовал без необходимости не перемещаться из одного города в другой. При этом, по словам Мантыцкого, восстановление закона и порядка объявлено первоочередной задачей временного правительства, как и обеспечение безопасности диппредставительств и иностранных граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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