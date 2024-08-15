Бангладеш отзывает послов из семи стран, включая Россию и США
Министерство иностранных дел Бангладеш дало указание семи послам, назначенным предыдущим правительством, немедленно вернуться в страну. Об этом сообщает Dhaka Tribune со ссылкой на соответствующие распоряжения ведомства.
В их число входят послы в России, США, Саудовской Аравии, Японии, Германии, ОАЭ и на Мальдивах. МИД, уведомив каждого из них отдельно, попросил дипломатов отказаться от текущих обязанностей и прибыть в штаб-квартиру в Дакке.
В июле в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. На этом фоне премьер-министр Шейх Хасина 5 августа подала в отставку и бежала в Индию. На следующий день начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. Его возглавил Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус.
13 августа посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий сообщил ТАСС, что обстановка в стране стабилизируется, но россиянам пока не рекомендуется посещать ее в туристических целях. Тем, кто уже временно или постоянно проживает там, он посоветовал без необходимости не перемещаться из одного города в другой. При этом, по словам Мантыцкого, восстановление закона и порядка объявлено первоочередной задачей временного правительства, как и обеспечение безопасности диппредставительств и иностранных граждан.