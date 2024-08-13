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Посол рекомендовал российским туристам не посещать Бангладеш

Ведомости

Обстановка в Бангладеш стабилизируется, но россиянам пока не рекомендуется посещать страну в туристических целях. Об этом ТАСС сообщил посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий.

«Мы все еще не рекомендуем нашим гражданам посещать страну с туристическими целями. Тем, кто уже временно или постоянно проживает здесь, советуем без острой необходимости не перемещаться из одного города в другой», – подчеркнул дипломат.

Живущим в Дакке россиянам, которые не чувствуют себя защищенными, посол рекомендовал рассмотреть в качестве временного размещения гостиницы в дипломатическом районе возле российского диппредставительства. Он уточнил, что посольство России в стране охраняется военными. Под усиленную охрану армии также взяты стройплощадка АЭС «Руппур» и жилой городок российских специалистов.

Мантыцкий отметил стабилизацию обстановки в Бангладеш. По его словам, восстановление закона и порядка объявлено первоочередной задачей временного правительства, как и обеспечение безопасности диппредставительств и иностранных граждан. Военные и народные дружины обеспечивают порядок на улицах, сотрудники полиции возвращаются на службу.

В июле в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Они считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.

Премьер-министр страны Шейх Хасина на фоне протестов 5 августа подала в отставку и бежала в Индию. Газета The Hindu писала, что она планирует просить убежища в Великобритании. 

6 августа начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. 8 августа Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус принял присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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