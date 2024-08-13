Посол рекомендовал российским туристам не посещать Бангладеш
Обстановка в Бангладеш стабилизируется, но россиянам пока не рекомендуется посещать страну в туристических целях. Об этом ТАСС сообщил посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий.
«Мы все еще не рекомендуем нашим гражданам посещать страну с туристическими целями. Тем, кто уже временно или постоянно проживает здесь, советуем без острой необходимости не перемещаться из одного города в другой», – подчеркнул дипломат.
Живущим в Дакке россиянам, которые не чувствуют себя защищенными, посол рекомендовал рассмотреть в качестве временного размещения гостиницы в дипломатическом районе возле российского диппредставительства. Он уточнил, что посольство России в стране охраняется военными. Под усиленную охрану армии также взяты стройплощадка АЭС «Руппур» и жилой городок российских специалистов.
Мантыцкий отметил стабилизацию обстановки в Бангладеш. По его словам, восстановление закона и порядка объявлено первоочередной задачей временного правительства, как и обеспечение безопасности диппредставительств и иностранных граждан. Военные и народные дружины обеспечивают порядок на улицах, сотрудники полиции возвращаются на службу.
В июле в Бангладеш прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Они считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.
Премьер-министр страны Шейх Хасина на фоне протестов 5 августа подала в отставку и бежала в Индию. Газета The Hindu писала, что она планирует просить убежища в Великобритании.
6 августа начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. 8 августа Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус принял присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш.