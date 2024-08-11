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Экс-премьер Бангладеш назвала США причастными к ее отставке

Ведомости

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина назвала США причастными к протестам и ее отставке. Об этом она заявила в письме сторонникам, пишет The Economic Times.

Разжигание протестов она связывает с отказом властей Бангладеш передать остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу. По ее словам, «они хотели прийти к власти через трупы студентов». 

«Но я этого не допустила и ушла с поста премьер-министра», – заявила экс-премьер.

В июле в стране прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Они считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.

Премьер-министр страны Шейх Хасина на фоне протестов 5 августа подала в отставку и бежала в Индию. Газета The Hindu писала, что премьер планирует просить убежища в Великобритании. 

6 августа начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. 8 августа нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус принял присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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