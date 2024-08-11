Экс-премьер Бангладеш назвала США причастными к ее отставке
Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина назвала США причастными к протестам и ее отставке. Об этом она заявила в письме сторонникам, пишет The Economic Times.
Разжигание протестов она связывает с отказом властей Бангладеш передать остров Святого Мартина в Бенгальском заливе под американскую военную базу. По ее словам, «они хотели прийти к власти через трупы студентов».
«Но я этого не допустила и ушла с поста премьер-министра», – заявила экс-премьер.
В июле в стране прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Они считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.
Премьер-министр страны Шейх Хасина на фоне протестов 5 августа подала в отставку и бежала в Индию. Газета The Hindu писала, что премьер планирует просить убежища в Великобритании.
6 августа начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. 8 августа нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус принял присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш.