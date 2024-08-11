Экс-премьер Бангладеш назвала США причастными к ее отставке

В июле в стране прошли массовые протесты. Демонстранты по всей стране выступали против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Они считают квоты дискриминационными и критикуют правительство за то, что оно делает недостаточно для борьбы с безработицей.