Двое погибли во время празднования победы ПСЖ во Франции
Двое посетителей погибли во время празднования победы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов. Полиция Франции задержала 559 человек, 192 человека получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные местного МВД.
491 человек задержан в Париже. По данным издания, в местах празднования разбиты автобусные остановки, разбросаны снаряды полицейских, которые применили слезоточивый газ и водометы. Так они пытались успокоить «нарастающую» толпу. Сообщается также о более чем 200 подожженных автомобилях. В процессе беспорядков пострадали 22 полицейских и семь пожарных.
Во время празднования в городе Гренобль автомобиль въехал в группу футбольных фанатов. В результате ДТП пострадали четыре человека. Водитель ехал на большой скорости по трамвайным путям и потерял управление.
Французский ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Луиса Энрике обыграла миланский «Интер» со счетом 5:0. Клуб установил рекорд турнира, так как ранее ни одной команде не удавалось выиграть с разницей в пять мячей.