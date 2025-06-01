Двое погибли во время празднования победы ПСЖ во Франции

491 человек задержан в Париже. По данным издания, в местах празднования разбиты автобусные остановки, разбросаны снаряды полицейских, которые применили слезоточивый газ и водометы. Так они пытались успокоить «нарастающую» толпу. Сообщается также о более чем 200 подожженных автомобилях. В процессе беспорядков пострадали 22 полицейских и семь пожарных.