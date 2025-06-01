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Двое погибли во время празднования победы ПСЖ во Франции

Ведомости

Двое посетителей погибли во время празднования победы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов. Полиция Франции задержала 559 человек, 192 человека получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные местного МВД.

491 человек задержан в Париже. По данным издания, в местах празднования разбиты автобусные остановки, разбросаны снаряды полицейских, которые применили слезоточивый газ и водометы. Так они пытались успокоить «нарастающую» толпу. Сообщается также о более чем 200 подожженных автомобилях. В процессе беспорядков пострадали 22 полицейских и семь пожарных.

Во время празднования в городе Гренобль автомобиль въехал в группу футбольных фанатов. В результате ДТП пострадали четыре человека. Водитель ехал на большой скорости по трамвайным путям и потерял управление.

Французский ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Луиса Энрике обыграла миланский «Интер» со счетом 5:0. Клуб установил рекорд турнира, так как ранее ни одной команде не удавалось выиграть с разницей в пять мячей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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