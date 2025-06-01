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Автомобиль въехал в группу футбольных фанатов во французском Гренобле

Ведомости

Во французском городе Гренобль во время празднования победы «Пари Сен-Жермена» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов УЕФА автомобиль наехал на толпу людей, в результате пострадали четыре человека. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел вечером 31 мая в центре города. По данным газеты, четырех человек из одной семьи сбил водитель, который ехал на большой скорости по трамвайным путям и потерял управление, пытаясь совершить управляемый занос. В префектуре агентству AFP сообщили, что двое из пострадавших получили серьезные травмы. Водитель сдался полиции и находится под стражей.

Вечером на Елисейских полях в Париже также произошли столкновения после победы ПСЖ, передает BFMTV. По состоянию на 2:00 (3:00 мск) были арестованы 294 человека.

ПСЖ в финале Лиги чемпионов на мюнхенской «Альянц Арене» обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0. Французский клуб впервые в своей истории завоевал самый престижный европейский трофей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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