Автомобиль въехал в группу футбольных фанатов во французском Гренобле

Инцидент произошел вечером 31 мая в центре города. По данным газеты, четырех человек из одной семьи сбил водитель, который ехал на большой скорости по трамвайным путям и потерял управление, пытаясь совершить управляемый занос. В префектуре агентству AFP сообщили, что двое из пострадавших получили серьезные травмы. Водитель сдался полиции и находится под стражей.