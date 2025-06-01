Автомобиль въехал в группу футбольных фанатов во французском Гренобле
Во французском городе Гренобль во время празднования победы «Пари Сен-Жермена» (ПСЖ) в финале Лиги чемпионов УЕФА автомобиль наехал на толпу людей, в результате пострадали четыре человека. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел вечером 31 мая в центре города. По данным газеты, четырех человек из одной семьи сбил водитель, который ехал на большой скорости по трамвайным путям и потерял управление, пытаясь совершить управляемый занос. В префектуре агентству AFP сообщили, что двое из пострадавших получили серьезные травмы. Водитель сдался полиции и находится под стражей.
Вечером на Елисейских полях в Париже также произошли столкновения после победы ПСЖ, передает BFMTV. По состоянию на 2:00 (3:00 мск) были арестованы 294 человека.
ПСЖ в финале Лиги чемпионов на мюнхенской «Альянц Арене» обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0. Французский клуб впервые в своей истории завоевал самый престижный европейский трофей.