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МИД КНДР раскритиковал доклад MSMT о сотрудничестве с Россией

Ведомости

Никто не наделил США и союзников миссией и полномочиями по своему усмотрению оценивать и обвинять законные отношения между суверенными государствами. Об этом говорится в заявлении МИД Корейской Народно-Демократической Республики относительно доклада Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT) о сотрудничестве КНДР и России.

Заявление корейского МИДа опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В нем доклад MSMT назван политической провокацией.

«Враждебные действия «Многосторонней группы мониторинга санкций в отношении КНДР» <…> являются грубым нарушением принципов международного права, основа которых – суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела, и издевательством над справедливым международным сообществом», – говорится в заявлении.

МИД выразил «серьезную озабоченность» в связи с «провокациями Запада, пытающегося посягнуть на суверенные права КНДР». Ведомство также предупредило о негативных последствиях.

В заявлении указано, что законность и справедливость отношений России и КНДР заключаются в стремлении «покончить с эпохой, когда меньшинство стран создает незаконную и конфронтационную военно-политическую группу и своевольничает, по-новому развивать межгосударственные отношения, строящие многополярный миропорядок на основе подлинного уважения суверенитета, равенства и справедливости». В ведомстве подчеркнули, что «незаконные и интриганские происки враждебных сил» не повлияют на сотрудничество двух суверенных стран.

Упомянутый доклад MSMT был опубликован 29 мая. В заявлении группы говорится, что основное внимание в докладе уделяется «незаконному военному сотрудничеству КНДР и России». Отмечается, что документ содержит сведения, предоставленные разведывательными организациями на основе открытых источников.

MSMT была сформирована в октябре 2024 г. для мониторинга реализации санкционных мер ООН в отношении КНДР. В группу входят 11 стран: США, Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Республика Корея, Великобритания.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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