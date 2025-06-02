МИД КНДР раскритиковал доклад MSMT о сотрудничестве с Россией

В заявлении указано, что законность и справедливость отношений России и КНДР заключаются в стремлении «покончить с эпохой, когда меньшинство стран создает незаконную и конфронтационную военно-политическую группу и своевольничает, по-новому развивать межгосударственные отношения, строящие многополярный миропорядок на основе подлинного уважения суверенитета, равенства и справедливости». В ведомстве подчеркнули, что «незаконные и интриганские происки враждебных сил» не повлияют на сотрудничество двух суверенных стран.