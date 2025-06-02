МИД КНДР раскритиковал доклад MSMT о сотрудничестве с Россией
Никто не наделил США и союзников миссией и полномочиями по своему усмотрению оценивать и обвинять законные отношения между суверенными государствами. Об этом говорится в заявлении МИД Корейской Народно-Демократической Республики относительно доклада Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT) о сотрудничестве КНДР и России.
Заявление корейского МИДа опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В нем доклад MSMT назван политической провокацией.
«Враждебные действия «Многосторонней группы мониторинга санкций в отношении КНДР» <…> являются грубым нарушением принципов международного права, основа которых – суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела, и издевательством над справедливым международным сообществом», – говорится в заявлении.
МИД выразил «серьезную озабоченность» в связи с «провокациями Запада, пытающегося посягнуть на суверенные права КНДР». Ведомство также предупредило о негативных последствиях.
В заявлении указано, что законность и справедливость отношений России и КНДР заключаются в стремлении «покончить с эпохой, когда меньшинство стран создает незаконную и конфронтационную военно-политическую группу и своевольничает, по-новому развивать межгосударственные отношения, строящие многополярный миропорядок на основе подлинного уважения суверенитета, равенства и справедливости». В ведомстве подчеркнули, что «незаконные и интриганские происки враждебных сил» не повлияют на сотрудничество двух суверенных стран.
Упомянутый доклад MSMT был опубликован 29 мая. В заявлении группы говорится, что основное внимание в докладе уделяется «незаконному военному сотрудничеству КНДР и России». Отмечается, что документ содержит сведения, предоставленные разведывательными организациями на основе открытых источников.
MSMT была сформирована в октябре 2024 г. для мониторинга реализации санкционных мер ООН в отношении КНДР. В группу входят 11 стран: США, Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Республика Корея, Великобритания.