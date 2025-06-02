Лукашенко совершит визит в Китай

Президент Белоруссии дважды посещал Китай в 2023 г. Тогда руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов отмечал, что Белоруссия представляет собой для КНР одно из немногих стабильных партнерств в Европе. Другие страны Европы, хоть и имеют более емкие рынки и продвинутые технологии, сильно подвержены политическим потрясениям и американскому влиянию В связи с этим в Китае считают привлекательными и интересными стабильные и устойчивые связи с Россией и Белоруссией.