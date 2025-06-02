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Лукашенко совершит визит в Китай

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Китайскую Народную Республику (КНР) 2–4 июня. Планируется, что они с председателем КНР Си Цзиньпином обсудят двусторонние отношения двух стран и вопросы международного сотрудничества, говорится на сайте белорусского лидера.

Ожидается, что Лукашенко и Си встретятся в формате «один на один», после чего обсудят в неформальной обстановке состояние и перспективы развития отношений Минска и Пекина, «их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив». В программе визита – ряд других переговоров и встреч.

Президент Белоруссии дважды посещал Китай в 2023 г. Тогда руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов отмечал, что Белоруссия представляет собой для КНР одно из немногих стабильных партнерств в Европе. Другие страны Европы, хоть и имеют более емкие рынки и продвинутые технологии, сильно подвержены политическим потрясениям и американскому влиянию В связи с этим в Китае считают привлекательными и интересными стабильные и устойчивые связи с Россией и Белоруссией.

В марте 2023 г. по итогам переговоров Лукашенко и Си в Пекине было объявлено, что страны намерены усилить сотрудничество в оборонной сфере и вести борьбу с терроризмом.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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