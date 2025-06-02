Россия предложила Украине прекратить огонь на ряде участков для обмена погибшими
Россия в ходе переговоров в Стамбуле предложила Украине прекратить огонь на 2-3 дня на нескольких участках фронта для того, чтобы можно было обменяться телами погибших военных. Об этом, как передают «РИА Новости», заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
Также он рассказал, что Россия в одностороннем порядке передаст Киеву тела 6000 погибших украинских военных.
До этого о договоренности по обмену телами погибших сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, он же возглавлял украинскую делегацию на переговорах.
Кроме того, в рамках встречи стороны анонсировали продолжение обмена военнопленными, в том числе тяжелобольными.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог. Второй раунд прошел 2 июня в том же городе.