Россия предложила Украине прекратить огонь на ряде участков для обмена погибшими

Россия в ходе переговоров в Стамбуле предложила Украине прекратить огонь на 2-3 дня на нескольких участках фронта для того, чтобы можно было обменяться телами погибших военных. Об этом, как передают «РИА Новости», заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.