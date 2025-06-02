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Россия предложила Украине прекратить огонь на ряде участков для обмена погибшими

Ведомости

Россия в ходе переговоров в Стамбуле предложила Украине прекратить огонь на 2-3 дня на нескольких участках фронта для того, чтобы можно было обменяться телами погибших военных. Об этом, как передают «РИА Новости», заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Также он рассказал, что Россия в одностороннем порядке передаст Киеву тела 6000 погибших украинских военных.

До этого о договоренности по обмену телами погибших сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, он же возглавлял украинскую делегацию на переговорах.

Кроме того, в рамках встречи стороны анонсировали продолжение обмена военнопленными, в том числе тяжелобольными.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог. Второй раунд прошел 2 июня в том же городе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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